В Азербайджане установлены новые тарифы в связи с экзаменами на госслужбу

В Азербайджане установлены новые тарифы по экзаменам на госслужбу.

Как сообщает Day.Az, данное решение было принято сегодня на очередном заседании Тарифного совета.

Согласно информации, на основании предложений членов Тарифного совета, тарифы на каждый экзамен в связи с участием в собеседовании более пяти раз в год, в соответствии с группами должностей государственной службы установлены в размере 50 процентов от действующих тарифов (35, 40, 45 и 50 манатов).

В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, в течение каждого года действия "сертификата государственной службы" оплата за участие в собеседовании более 5 раз будет определяться на уровне 50 манатов, независимо от группы должностей государственной службы; приемные экзамены на уровень магистратуры высших учебных заведений будут проводиться в один этап, а на уровень бакалавриата - в два этапа.

Отметим, что учитывая такие вопросы, как увеличение расходов на организацию экзаменов, было рассмотрено обращение Государственного экзаменационного центра об установлении тарифов по новым услугам по приему студентов и изменении утвержденных тарифов по некоторым видам экзаменов.

Решение вступает в силу с 26 июля текущего года.