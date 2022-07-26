В Азербайджане определены новые тарифы на экзамены в вузы и колледжи.

Как сообщает Day.Az, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Тарифного совета.

Согласно решению, осуществлено тарифное регулирование и определены новые тарифы по вступительным экзаменам в средние специальные учебные заведения, бакалавриат, магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана, резидентуру по медицинскому образованию, выпускным экзаменам, а также экзаменам по азербайджанскому языку (как государственному), русскому языку и географии, которые абитуриенты дополнительно сдают в рамках выпускного экзамена, а также экзаменам по специальностям высших и средних специальных учебных заведений, требующим особых способностей.

Согласно законодательству, в отношении абитуриентов, впервые принимающих участие в вышеуказанных вступительных экзаменах, и детей лиц, у которых установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, членов семей шехидов, детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, лиц, имеющих статус вынужденных переселенцев, лиц, у которых установлена инвалидность I и II степеней, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, плата за участие осуществляется за счет средств государственного бюджета.