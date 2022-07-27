В Баку мужчину переехал поезд

Смертельный случай произошел в Хатаинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на проспекте 8 ноября.

Так, мужчина 45-50 лет лежал на железнодорожных рельсах.

В это время поезд проехал через него и разделил мужчину на две части.

На место происшествия были привлечены сотрудники прокуратуры и управления полиции Хатаинского района.

Тело передали в морг.

Место происшествия обследовано.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.