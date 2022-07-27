https://news.day.az/society/1482305.html В Баку мужчину переехал поезд - ФОТО
В Баку мужчину переехал поезд - ФОТО
Смертельный случай произошел в Хатаинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на проспекте 8 ноября.
Так, мужчина 45-50 лет лежал на железнодорожных рельсах.
В это время поезд проехал через него и разделил мужчину на две части.
На место происшествия были привлечены сотрудники прокуратуры и управления полиции Хатаинского района.
Тело передали в морг.
Место происшествия обследовано.
В настоящее время устанавливается личность погибшего.
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