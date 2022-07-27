В Баку скончался арабский турист

В Баку скончался 24-летний турист.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, гражданин Саудовской Аравии Альмадуи Мутеб Саид (1998 г.р.) находился в отеле Baku Renaisance.

Там его самочувствие ухудшилось, и он был госпитализирован в "Leyla Medical Center". Однако несмотря на усилия врачей, он скончался.

По факту ведется расследование.