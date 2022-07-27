https://news.day.az/society/1482320.html В Баку скончался арабский турист
В Баку скончался арабский турист
В Баку скончался 24-летний турист.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, гражданин Саудовской Аравии Альмадуи Мутеб Саид (1998 г.р.) находился в отеле Baku Renaisance.
Там его самочувствие ухудшилось, и он был госпитализирован в "Leyla Medical Center". Однако несмотря на усилия врачей, он скончался.
По факту ведется расследование.
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