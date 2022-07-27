https://news.day.az/society/1482324.html Массовая драка в Баку - есть погибший
Массовая драка в Баку - есть погибший
В Баку произошла массовая драка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие было зафиксировано в парке "Низами", расположенном на проспекте 8 Ноября Хатаинского района. Между несколькими подростками завязалась драка.
В результате один из участников конфликта от полученных травм скончался на месте. Так, 17-летний юноша потерял сознание от удара и больше не очнулся.
По факту ведется расследование.
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