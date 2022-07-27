Массовая драка в Баку

В Баку произошла массовая драка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие было зафиксировано в парке "Низами", расположенном на проспекте 8 Ноября Хатаинского района. Между несколькими подростками завязалась драка.

В результате один из участников конфликта от полученных травм скончался на месте. Так, 17-летний юноша потерял сознание от удара и больше не очнулся.

По факту ведется расследование.