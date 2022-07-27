В Азербайджане мать бросилась за выпавшим из окна ребенком

В городе Хырдалане Абшеронского района произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, ребенок выпал из окна пятого этажа жилого здания. Мать, пытаясь поймать малыша, бросилась за ним. В результате оба скончались на месте.

Отметим, что семья переехала в арендуемую квартиру несколько дней назад.

По данному факту ведется расследование.