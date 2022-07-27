https://news.day.az/society/1482336.html В Азербайджане мать бросилась за выпавшим из окна ребенком
В Азербайджане мать бросилась за выпавшим из окна ребенком
В городе Хырдалане Абшеронского района произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, ребенок выпал из окна пятого этажа жилого здания. Мать, пытаясь поймать малыша, бросилась за ним. В результате оба скончались на месте.
Отметим, что семья переехала в арендуемую квартиру несколько дней назад.
По данному факту ведется расследование.
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