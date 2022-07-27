https://news.day.az/society/1482416.html Задержан подозреваемый в краже оружия из дома дяди - ФОТО
Задержан подозреваемый в краже оружия из дома дяди - ФОТО
В Хызы задержан подозреваемый в похищении оружия из дома своего дяди.
Как сообщили Day.Az в губинской региональной группе пресс-службы МВД, в райотдел полиции поступило обращение в связи с кражей ружья ИЖ-58 из дома жителя города Али Гусейнова.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления - племянника потерпевшего (сына брата) Гасана Гусейнзаде. Кроме того, было установлено, что он похитил еще и винтовку ТОЗ-17.
Оружие было конфисковано. А.Гусейнов также задержан.
В отношении обоих лиц приняты соответствующие правовые меры.
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