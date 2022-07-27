Задержан подозреваемый в краже оружия из дома дяди

В Хызы задержан подозреваемый в похищении оружия из дома своего дяди.

Как сообщили Day.Az в губинской региональной группе пресс-службы МВД, в райотдел полиции поступило обращение в связи с кражей ружья ИЖ-58 из дома жителя города Али Гусейнова.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления - племянника потерпевшего (сына брата) Гасана Гусейнзаде. Кроме того, было установлено, что он похитил еще и винтовку ТОЗ-17.

Оружие было конфисковано. А.Гусейнов также задержан.

В отношении обоих лиц приняты соответствующие правовые меры.