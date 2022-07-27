и сломали аппарат стоимостью около 60 000 манатов

Задержаны сломавшие лазерный аппарат в салоне красоты в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

В 36-е отделение полиции Хатаинского РУП поступило обращение в связи с тем, что 24 июля, около 21:00, двое мужчин явились в салон красоты, расположенный по улице Х.Мамедова, и разбили молотком лазерный аппарат стоимостью 58 000 манатов.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в умышленном уничтожении имущества - ими оказались жители столицы Э.Гасанов и В.Велиев.

По данному факту ведется расследование.