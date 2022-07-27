https://news.day.az/society/1482454.html В Баку двое мужчин напали на салон красоты и сломали аппарат стоимостью около 60 000 манатов
В Баку двое мужчин напали на салон красоты и сломали аппарат стоимостью около 60 000 манатов
Задержаны сломавшие лазерный аппарат в салоне красоты в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.
В 36-е отделение полиции Хатаинского РУП поступило обращение в связи с тем, что 24 июля, около 21:00, двое мужчин явились в салон красоты, расположенный по улице Х.Мамедова, и разбили молотком лазерный аппарат стоимостью 58 000 манатов.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в умышленном уничтожении имущества - ими оказались жители столицы Э.Гасанов и В.Велиев.
По данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре