Спецоперация на границе Азербайджана и Грузии

Генеральная прокуратура Азербайджана и Государственная пограничная служба (ГПС) распространили совместную информацию.

В совместной информации, поступившей Day.Az из пресс-центра ГПС, говорится: "26 июля в 20:40 на территории погранзаставы вблизи села 2-я Шыхлы Газахского района отдельной пограничной дивизии "Газах" пограннаряд задержал двух неизвестных в качестве нарушителей границы, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии. Задержанными лицами оказались жители Шекинского района Насибов Камал Рамиз оглу, 1987 г.р. и Алиев Эльнур Мохуббат оглу, 1991 г.р. Было установлено, что они приехали на территорию на принадлежащем Насибову автомобиле "Priora" (госномер 99 KG 752). При осмотре автомобиля были найдены и изъяты 7 грамм наркотического средства, похожего на марихуану, 2 пистолета, 1 охотничье ружье калибром 16 мм, 5 патронов, 1 карманный нож, 1 кинжал, 3300 азербайджанских манатов и 200 долларов США. В настоящее время Генпрокуратура и ГПС продолжают оперативно-следственные меры".