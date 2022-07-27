Теймур Мусаев встретился с послом Египта

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Египта Хишамом Мохамедом Наги. Во встрече также участвовал помощник министра иностранных дел Арабской Республики по вопросам Европы Ихаб Талаат Наср.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году. Отметив развитие двусторонних связей по многим направлениям, министр подчеркнул, что сотрудничество между двумя дружественными странами во всех сферах является образцовым. По его словам, взаимодействие с Египтом в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется на международном уровне - в рамках сотрудничества министров здравоохранения во Всемирной организации здравоохранения, Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

В завершение Т.Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

В свою очередь, Хишам Мохамед Наги подчеркнул, что Египет придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном.

Высоко оценив реформы, проводимые в АР в системе здравоохранения, посол подчеркнул успешное взаимодействие двух стран в сфере фарминдустрии.

В ходе встречи, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, были обсуждены новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки. Помимо этого, состоялись обсуждения относительно подписания в будущем меморандума о сотрудничестве в области фармацевтики.