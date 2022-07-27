В Азербайджане к курсам профподготовки привлечены еще 65 ветеранов и членов семей шехидов

Еще 65 участников Отечественной войны Азербайджана и членов семей шехидов привлечены Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения к курсам профессиональной подготовки.

Как сообщили Day.Az в министерстве, курсы организованы по направлениям, соответствующим требованиям рынка труда. Безработным лицам, привлекаемым к профессиональной подготовке, в период прохождения курсов Агентством выплачиваются средства в размере минимальной ежемесячной зарплаты. Проводится работа по трудоустройству выпускников профессиональных курсов.

В качестве одного из направлений широкомасштабных мер социальной поддержки в период после 44-дневной Отечественной войны 13,5 тысячи человек из числа членов семей шехидов и участников войны были привлечены к активным программам занятости, в том числе 8 тысяч - к программе самозанятости.