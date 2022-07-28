29 июня в средней школе № 201 была организована панельная дискуссия на тему "Программы мониторинга и оценки, необходимые для достижения развития образования в школах". Панельная дискуссия, организованная Бакинским Городским Управлением Образования (БГУО), Гуманистически-Педагогическим Центром Азербайджанской Республики и Международной Ассоциацией Организаций Образования Гуманистической Педагогики под Международным Гуманистически-Педагогическим Центром, началась с минуты молчания в память о наших шехидах.

Президент Международной Ассоциации Организаций Образования Гуманистической Педагогики Асиф Джахангиров и Программный Директор Университета Джорджа Вашингтона Соединенных Штатов Америки Севиндж Мамедова рассказали о важности реализации программ мониторинга, и оценки для устойчивого развития образования.

Позже с участием директора Бакинского Городского Управления Образования Мехрибан Валиевой, Начальника отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства Образования Эльнуром Алиевым, Директором Института Образования Азербайджанской Республики Руфатом Азизовым, профессора Университета Джорджа Вашингтона Соединенных Штатов Америки Скотт Кофтусом и директором Европейской Азербайджанской Школы Франческо Банкини были проведены дискуссии о важности наличия необходимых компетенций для оценки программ и лидерских отношений в процессе мониторинга.

Представители органов управления образованием, директоры школ и учителя, участвовавшие в дискуссиях, обсудили вопросы реализации программ мониторинга и оценивания , необходимых для достижения развития образования в образовательных учреждениях, важность правильной оценки знаний учащихся, обзор современных подходов в организации внутришкольного оценивания.

Директор Европейской Азербайджанской Школы Франческо Банкини, был приглашен на панельную дискуссию, чтобы выразить свое мнение о важной работе, которую он проделал в области образования на местном и международном уровне. Франческо Банкини также рассказал о своем опыте деятельности в Европейско-Азербайджанской Школе и работе, которую он проделал для укрепления репутации ЕАШ. Господину Банкини было очень интересно обменяться мнениями с представителями Министерства Образования о развитии нашей национальной системы образования и той роли, которую ЕАШ будет играть в этом процессе, а также он отметил, что горд слышать имя ЕАШ на престижных мероприятиях.