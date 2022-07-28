https://news.day.az/society/1482583.html В Азербайджане стартовал этап собеседования по набору директоров школ
В Азербайджане стартовал этап собеседования по набору директоров школ
Кандидаты, успешно прошедшие тестовый этап конкурса по набору директоров в общеобразовательные учреждения с числом учащихся до 500 человек, будут допущены к этапу собеседования, который стартует с 09:00 28 июля 2022 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, кандидатам, приглашенным на собеседование, поэтапно с 27 июля на мобильные номера отправляется информация о дате и времени начала собеседования.
Собеседование будет проведено специальной комиссией.
Отметим, что информация о баллах, набранных кандидатами, не прошедшими тестовый этап конкурса, также будет отправлена на их мобильные номера посредством SMS.
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