https://news.day.az/society/1482603.html Вниманию поступающих в военные лицеи
Вниманию поступающих в военные лицеи
31 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен в военные лицеи министерства обороны Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен пройдет в семи зданиях в Баку и Нахчыване.
В нем ожидается участие 1 735 абитуриентов (1 345 человек - в Баку, 390 человек - в Нахчыване).
В процессе будут задействованы семь общих руководителей экзаменом, 19 экзаменационных руководителей, 157 учителей - контролеров и 14 сотрудников пропускного режима.
Экзамен начнется в 10:00 и продлится два часа.
Допуск на экзамен будет прекращен за 15 минут до его начала.
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