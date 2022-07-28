https://news.day.az/society/1482628.html В Баку пропала мать с ребенком
В Баку пропала мать с ребенком
В Хатаинском районе Баку пропала женщина со своей дочкой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, проживающая на улице Г.Шихлинского 32-летняя Зейналова Вюсаля Салех гызы и ее 7-летняя дочь Хаджиджа вместе покинули дом и больше не возвращались.
В 35-ом отделении полиции Хатаинского РУП ведутся оперативные мероприятия по обнаружению пропавших.
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