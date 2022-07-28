https://news.day.az/society/1482629.html Житель Геранбоя скончался в результате несчастного случая
Житель Геранбоя скончался в результате несчастного случая
В результате удара током скончался житель Геранбоя.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в поселке Гызылгаджилы.
Так, житель поселка Гусейнов Сархан Ильхам оглу (1997 г.р.) скончался в результате удара током при попытке установить дополнительную лампочку на электропроводе во дворе частного дома, принадлежащего его дяде.
В прокуратуре Геранбойского района ведется следствие.
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