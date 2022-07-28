Житель Геранбоя скончался в результате несчастного случая

В результате удара током скончался житель Геранбоя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в поселке Гызылгаджилы.

Так, житель поселка Гусейнов Сархан Ильхам оглу (1997 г.р.) скончался в результате удара током при попытке установить дополнительную лампочку на электропроводе во дворе частного дома, принадлежащего его дяде.

В прокуратуре Геранбойского района ведется следствие.