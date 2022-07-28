Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

В Азербайджане резко возросло количество журналистов-рэкетиров, и сложившаяся печальная ситуация наносит тяжелый удар по независимой отечественной прессе. После обретения нашей страной суверенитета журналисты-рэкетиры стали всё чаще заменять тех, кто много лет занимался здоровой журналистикой. Данная тенденция стала устойчивым явлением и превратилась в закономерность. Настоящая журналистика постепенно подавлялась различными средствами. Появление на словах "независимых" СМИ только подтолкнуло вперёд этот процесс и результаты не были обнадеживающими. Сегодня такой негативный тренд в журналистике создаёт предпосылки для более серьезных последствий. Поэтому пришло время принимать срочные меры.

По какой же причине рэкетная журналистика набирает популярность в Азербайджане? Основным резоном здесь является легкий способ получение финансового дохода. В настоящее время в нашей стране существует ряд сайтов и новостных порталов, отличающихся правильной подачей информации и имеющих серьезную репутацию. Они своевременно рассказывают читателям о происходящем в стране и за рубежом, охватывают политические, экономические, социальные, культурные, спортивные сферы, представляют своим читателям аналитику, комментарии экспертов, репортажи с места событий и прочие жанры журналистики.

А чем занимаются журналисты-рэкетиры? Они крадут информацию из других источников и публикуют её на своих сайтах, тем самым считая свою работу выполненной. Но это ещё цветочки, ягодками же являются клеветнические статьи в отношении известных общественных деятелей, предпринимателей, руководителей госпредприятий и других лиц, непосредственно совершая преступные действия. Ничем не отличающиеся по своей деятельности рэкетные сайты и газеты передают имеющуюся у них клеветническую информацию друг другу и стараются удержать упомянутых ими лиц в повестке дня на определённое время. Таким грязным способом рэкетные СМИ пытаются обрести популярность, оставаясь в центре внимания общественного мнения.

В большинстве случаев сайты-рэкетиры даже не проходят государственную регистрацию. Если же проходят, то люди, открывшие эти сайты, и максимум один-два "журналистов" суют в карманы удостоверения журналиста и начинают злоупотреблять своими привилегиями, совершая рэкет.

Стоит отметить, что плачевная ситуация в связи с рэкет-журналистикой наблюдается также и в других странах. В частности, мы регулярно становимся свидетелями того, как некоторые зарубежные СМИ время от времени выдвигают фиктивные обвинения в адрес Азербайджана для реализации своих грязных целей. Посредством деятельности журналистов-рэкетиров люди в зарубежных странах подвергаются травле, шантажу и клевете. Рэкет набирает обороты и с этим пока не удаётся ничего поделать.

При этом, сегодня в нашей стране достаточно легкие условия для создания медиа-ресурса и его функционирования. Однако зачастую желающие влиться в ряды рэкетиров новые регистранты не предоставляют необходимую информацию в такие госорганы как налоговая, пенсионный фонд и т. д. Потому что в этом случае они будут вынуждены работать на легальных основаниях и не смогут легко осуществлять свои грязные и противозаконные действия. В результате здоровая журналистика получает ощутимый урон, а общественное мнение начинает терять к ней доверие. Таким образом, рэкетиры очерняют имя журналиста.

Как же выйти из проблемной ситуации? Чтобы покончить с ней раз и навсегда, важно незамедлительно предпринять бескомпромиссные, решительные шаги в борьбе с рэкет-журналистикой. В противном случае мы можем столкнуться с окончательной деградацией нашей журналистики. В первую очередь необходимо ужесточения мер наказания за нелегальную журналистскую деятельность. Регулярное проведение мониторингов позволит выявить связанные с рэкетом СМИ и сайты. Если их вина будет доказана, то данные медиа-ресурсы должны быть заблокированы, а их руководители должны привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством. Важно и нужно бороться с рэкет-журналистикой, чтобы она еще больше не пустила свои корни. Только так и никак иначе можно добиться оздоровления прессы Азербайджана.