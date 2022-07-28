Азербайджан продолжает принимать меры по восстановлению биоразнообразия в Карабахе

Азербайджан продолжает принимать меры по восстановлению биоразнообразия на освобожденных от армянской оккупации землях.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в интервью онлайн-газете EUobserver, базирующейся в Брюсселе.

По его словам, в настоящее время приоритетом Азербайджана является восстановление освобожденных земель, в частности, Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

"Во-первых, территории должны быть очищены от мин, что является кропотливой и трудоемкой работой. В прошлом месяце мы выпустили мальков ручьевой форели в реки Бешитчай и Хакари в Зангилане. Мы также посадили саженцы чинара в Беситчайском государственном природном заповеднике. Чинары должны заменить уникальные восточные платаны, уничтоженные во время оккупации", - сказал Бабаев.

Как отметил министр, восстанавливая освобожденные территории, Азербайджан также использует возможность сократить последствия изменения климата и стремится превратить эти земли в зону нулевых выбросов к 2050 году в соответствии со стратегией "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития". Одной из таких инициатив, направленных на построение "зеленой экономики", является создание "умных" городов и деревень, отметил он.