В 10 школах будут организованы инклюзивные классы

Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ "О расширении охвата инклюзивным образованием".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в 2022-2023 гг. в полных средних школах №№ 39, 84, 265, 300 в Баку, № 8 - в Гяндже, № 25 - в Сумгайыте, № 6 - в г. Хачмаз, № 5 - в г. Агджабеди, № 3 - в г. Габала и в школе-лицее № 3 в г. Хырдалан будут организованы инклюзивные классы.