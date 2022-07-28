В Баку задержаны пляжные воры

На пляже Ших задержаны лица, укравшие у граждан телефоны и деньги.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, в 41-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило заявление о краже мобильного телефона жителя Баку А.Садыхова на пляже в поселке Ших.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан ранее судимый житель Джалилабадского района В.Асадов.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный совершал неоднократные кражи на пляже Ших. Так в разное время он украл 150 манатов и мобильный телефон из автомобиля Tofaş, 3 телефона из сумок одной женщины и одного мужчины, а также вместе с жителем города Шуша Э.Нариманлы украл из автомобиля Mercedes-Benz кошелек, в котором были 1400 манатов, банковская карта и документы.

Э.Нариманлы также был задержан сотрудниками полиции и привлечен к следствию.

Расследование по фактам продолжается.