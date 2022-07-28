Сколько дней будут отдыхать школьники в следующем учебном году?

Стали известны дни школьных каникул в общеобразовательных заведениях Азербайджана в 2022/2023 учебном году.

Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, осенние каникулы продлятся 5 дней (16-20 ноября); зимние - также 5 дней (27-31 января).

Для учащихся начальных классов дополнительно установлены 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

Отметим, что очередной учебный год начнется в Азербайджане 15 сентября 2022 года и завершится 14 июня 2023 года.