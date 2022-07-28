https://news.day.az/society/1482795.html Сколько дней будут отдыхать школьники в следующем учебном году?
Сколько дней будут отдыхать школьники в следующем учебном году?
Стали известны дни школьных каникул в общеобразовательных заведениях Азербайджана в 2022/2023 учебном году.
Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.
Согласно приказу, осенние каникулы продлятся 5 дней (16-20 ноября); зимние - также 5 дней (27-31 января).
Для учащихся начальных классов дополнительно установлены 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).
Отметим, что очередной учебный год начнется в Азербайджане 15 сентября 2022 года и завершится 14 июня 2023 года.
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