https://news.day.az/society/1482804.html В 8-х классах будут проходить общую тюркскую историю
В 8-х классах будут проходить общую тюркскую историю
В 8-х классах общеобразовательных школ один час внешкольных занятий будет включен в расписание уроков, который будет посвящен преподаванию курса "Общая тюркская история".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в приказе министра образования "Об утверждении учебных планов на 2022-2023 учебный год".
Отметим, вчера на пресс-конференции министр Эмин Амруллаев отметил, что готовится учебник по общей тюркской географии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре