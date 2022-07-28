В 8-х классах будут проходить общую тюркскую историю

В 8-х классах общеобразовательных школ один час внешкольных занятий будет включен в расписание уроков, который будет посвящен преподаванию курса "Общая тюркская история".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в приказе министра образования "Об утверждении учебных планов на 2022-2023 учебный год".

Отметим, вчера на пресс-конференции министр Эмин Амруллаев отметил, что готовится учебник по общей тюркской географии.