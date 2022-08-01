Рекомендательные антиковидные меры могут в ближайшее время стать обязательными

Учитывая то, что суточное количество зараженных растет, безусловно, будут приниматься определенные меры. И официально это, конечно же, будет звучать как ужесточение карантинного режима, потому что у нас сейчас уже есть определённые карантинные меры, в частности, закрытые сухопутные границы.

Об этом Day.Az сказала врач-инфекционист, заведующая отделением пандемического госпиталя Полина Алиева.

"Но на сколько они будут ужесточены, будет пропорционально зависеть от количества новых кейсов, то есть новых зараженных. Сначала будет введен масочный режим, затем в дальнейшем могут быть введены ограничение на скопление людей. Могут быть ограничены походы в места массового скопления людей, могут быть отменены спортивные и развлекательные мероприятия", - отметила врач-инфекционист.

Наша собеседница добавила, что если число зараженных будет продолжать расти, то будет увеличена нагрузка на коечный фонд.

"Чем меньше останется коечных мест, тем более жесткие ограничения будут вводиться. Это может быть и перевод части работников на дистанционный режим. Возможно, новый учебный год не будет открыт вовремя, будут перенесены его сроки. Ну, и конечно же, при самом серьезном и опасном развитии событий, когда число зараженных будет кратно превалировать над числом выздоровевших и коечный фонд будет переполнен, есть вероятность введения локдауна", - предупредила она.

При этом, оговорилась врач, такое развитие событий, по моему субъективному мнению, не предвидится, так как процент госпитализированных пациентов от общего числа зараженных в ежедневной статистике очень низок.

"Несмотря на то, что рост числа заболевших мы наблюдаем уже в течение 7-10 дней, количество госпитализированных пациентов не увеличивается. Оно остается постоянным, так как количество выздоровевших пациентов достаточно большое. Количество активных больных перевалило за 2 тыс., но количество госпитализированных пациентов минимально. Это говорит о том, что омикрон переносится легче и в Азербайджане нет его новой мутации. Количество осложнений от омикрона небольшой, процент госпитализации низок. Это дает надежду говорить о том, что очень жестких ограничений, включая локдауны и прочие эпидемиологические меры, введены не будут", - выразила надежду Полина Алиева.

Как подчеркнула наша собеседница, граждане должны более ответственно подходить к сложившейся ситуации в связи с коронавирусом.

"Если сейчас масочный режим носит рекомендательный характер, то невакцинированные пациенты, либо пациенты, относящие к группе риска, либо переболевшие ковидом в тяжелой форме, должны избегать мест массового скопления людей, использовать дезинфектанты. Необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим", - отметила она.

Отвечая на вопрос, может ли вакцинированный от коронавируса человек переболеть обезьяньей оспой, врач ответила утвердительно, потому что возникающий при ковиде или введении вакцины от ковида иммунитет абсолютно никак не действует на возможность заразиться обезьяньей оспой.

"От обезьяньей оспы существует отдельная вакцина, их несколько видов. К сожалению, сейчас по всему миру возросло число заболевших, особенно в странах Европы. Если раньше это была более завозная инфекция зональной принадлежности, то есть заболевали лица определенных стран, в которых были очаги вспышек, то сейчас с этими проблемами начинают сталкиваться те страны и те зоны, где таких проблем никогда не возникало", - сообщила Полина Алиева.

По мнению нашей собеседницы, поэтому ситуация объявлена критической.

"То есть мы наблюдаем чрезвычайную ситуацию, потому что количество вакцин, произведенных до вспышки обезьяньей оспы, удовлетворяли потребности лишь при необходимости. За последние 4 года было всего 6 случаев обезьяньей оспы и это никак не являлось индикатором или показанием к тому, чтобы было разработано большое количество вакцины от обезьяньей оспы.

"За последние 5 месяцев у нас уже более 16-18 тыс. кейсов. Недостаточное количество вакцин и тех лекарственных препаратов, которые использовались в терапии обезьяньей оспы - в этом и есть чрезвычайная ситуация. Но хочу напомнить, что до сегодняшнего дня еще нет ни одного официально зарегистрированного эффективного лекарства от обезьяньей оспы. Есть препараты, которые рекомендованы, которые имеют определенную эффективность при определенных условиях, но эффективного на 100% лекарственного препарата на данный момент не существует", - заключила Полина Алиева.

Махир Будагов