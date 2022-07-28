https://news.day.az/society/1482858.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджанской Hеспублике зарегистрировано 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 298 человек прошли лечение и выздоровели.
Как сообщили Day.Az из Оперативного Штаба при Кабинете Министров, из тех, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными, 3 человека умерли.
На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 797638 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них вылечились и выздоровели 785 735 человек, умерли 9744 человека, число активных больных составляет 2159 человек.
За последние сутки в стране было проведено 3219 тестов, а за текущий период - 7 036 499.
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