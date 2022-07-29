В Каспийском море утонули рыбаки

Вчера вечером на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку 2 человека во время рыбалки по неосторожности упали в воду и утонули.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после получения информации к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа "Баку" Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Поиски в темное время суток были временно приостановлены.

Несмотря на ветреную погоду и волны в море, водолазно-поисковая группа МЧС возобновила поиски с утра.

Будет предоставлена дополнительная информация.