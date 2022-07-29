https://news.day.az/society/1482931.html В Каспийском море утонули рыбаки
В Каспийском море утонули рыбаки
Вчера вечером на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку 2 человека во время рыбалки по неосторожности упали в воду и утонули.
Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после получения информации к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа "Баку" Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Поиски в темное время суток были временно приостановлены.
Несмотря на ветреную погоду и волны в море, водолазно-поисковая группа МЧС возобновила поиски с утра.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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