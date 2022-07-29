УМК обратилось к населению в связи с месяцем Мухаррам

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) обратилось в связи с началом месяца Мухаррам.

Как сообщили Day.Az в УМК, в обращении говорится, что месяц Мухаррам начинается 30 июля 2022 года, день Ашура придется на 8 августа.

Совет казиев УМК также доводит до внимания представителей на местах, что религиозные церемонии должны проводиться в мечетях и других местах поклонения: "В частности, учитывая тенденцию роста пандемии в последние дни церемонии месяца Мухаррам должны проводиться в соответствии с медико-профилактическими правилами".