Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 30-35, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, а на южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный восточный ветер.