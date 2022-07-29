https://news.day.az/society/1483010.html Главное здание АН Азербайджана передадут министерству науки и образования? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Главное здание АН Азербайджана передадут министерству науки и образования? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Передача главного здания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) министерству науки и образования не планируется.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.
По его словам, передача главного здания НАНА какой-либо структуре не предусмотрена указом главы государства.
"Было отмечено отдельно, какие институты вместе с их имуществом будут переданы новому министерству науки и образования. Структурные подразделения, которые будут переданы новому министерству, не находятся в главном здании академии", - сказал Габиббейли.
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