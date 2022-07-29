Главное здание АН Азербайджана передадут министерству науки и образования?

Передача главного здания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) министерству науки и образования не планируется.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, передача главного здания НАНА какой-либо структуре не предусмотрена указом главы государства.

"Было отмечено отдельно, какие институты вместе с их имуществом будут переданы новому министерству науки и образования. Структурные подразделения, которые будут переданы новому министерству, не находятся в главном здании академии", - сказал Габиббейли.