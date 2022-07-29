Внесена ясность в вопрос управления институтами, выведенными из состава АН Азербайджана

Поскольку институты Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) переданы в подчинение министерства науки и образования, ответственность за их управление лежит на министерстве. Оказание им научно-методической поддержки является одним из направлений деятельности академии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, Академия наук будет определять приоритеты, в частности, научные направления их деятельности.

"НАНА сохраняет за собой полномочия по осуществлению научной экспертизы", - сказал Габиббейли.