https://news.day.az/society/1483012.html Внесена ясность в вопрос управления институтами, выведенными из состава АН Азербайджана
Внесена ясность в вопрос управления институтами, выведенными из состава АН Азербайджана
Поскольку институты Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) переданы в подчинение министерства науки и образования, ответственность за их управление лежит на министерстве. Оказание им научно-методической поддержки является одним из направлений деятельности академии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.
По его словам, Академия наук будет определять приоритеты, в частности, научные направления их деятельности.
"НАНА сохраняет за собой полномочия по осуществлению научной экспертизы", - сказал Габиббейли.
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