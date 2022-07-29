Отпущенные на свободу бывшие таможенники вновь арестованы
Рассмотрена жалоба на решение суда об условном наказании для бывших сотрудников Главного таможенного управления, оправданных приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы приговор суда первой инстанции был изменен в связи с вновь расследуемым делом.
Согласно приговору, получившие условное наказание Рафаэль Азизов, Эмин Халилов, Азер Бахшиев были приговорены к 3 годам лишения свободы, а Джейхун Шабанов - к 2 годам. Они были арестованы в зале суда.
Орхан Зохрабов, Садиг Искендеров и Мирага Агаев, оправданные Бакинским судом по тяжким преступлениям, получили условные сроки.
Срок заключения Эльмара Мирзоева увеличен до 5 лет 3 месяцев.
Напомним, обвиняемые были задержаны в ходе операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса.
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