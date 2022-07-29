Известный эксперт в области политики здравоохранения и совершенствования экономики проводит тренинги в Азербайджане

Во исполнение Указа Президента Ильхама Алиева от 13 мая 2022 года Министерством здравоохранения предпринимаются необходимые шаги, передает Day.Az со ссылкой на ммнздрав Азербайджана.

Одной из основных целей является обеспечение финансовой устойчивости системы здравоохранения и доступа граждан к качественным медицинским услугам.

В связи с этим, рабочая группа "Центра трансформации здравоохранения" на регулярной основе изучает методики работы, основанные на передовом международном опыте. Так, по приглашению Министерства здравоохранения в Азербайджан прибыл профессор университетов Ньюкасла и Болоньи, известный специалист в области политики здравоохранения и совершенствования экономики Франческо Паолуччи

В рамках визита были организованы двухдневные тренинги для медицинских работников нашей страны. В мероприятии приняли участие должностные лица министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения, финансов, Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, службы ASAN, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), а также эксперты частного страхового сектора.

Выступивший с докладом на тему "Трансформация и эффективное финансирование здравоохранения" профессор Франческо Паолуччи поделился с участниками тренинга международным опытом трансформации здравоохранения, важными принципами экономической специфики финансирования здравоохранения, а также оптимальным применением различных видов страхования в этой сфере.

Следует отметить, что профессор Паолуччи более 20 лет анализировал эффективное финансирование глобальных систем здравоохранения, необходимых для обеспечения доступности медицинских услуг, и добился важных достижений в этой области.

Доклад известного эксперта вызвал большой интерес участников.

В конце состоялся обмен мнениями по теме доклада, профессор Паолуччи ответил на вопросы участников мероприятия.