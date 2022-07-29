https://news.day.az/society/1483110.html Объявлены результаты тестовых экзаменов по приему на работу учителей
Объявлены результаты тестовых экзаменов по приему на работу учителей
Объявлены результаты тестового этапа конкурса по приему на работу учителей.
Об этом Day.Az сообщили в центре человеческих ресурсов Института образования.
Отмечено, что результаты тестовых экзаменов, проведенных 14-22 июля, были отправлены на личные страницы кандидатов.
Отметим, минимальное требование конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения по всем предметам - 40 баллов.
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