Объявлены результаты тестовых экзаменов по приему на работу учителей

Объявлены результаты тестового этапа конкурса по приему на работу учителей.

Об этом Day.Az сообщили в центре человеческих ресурсов Института образования.

Отмечено, что результаты тестовых экзаменов, проведенных 14-22 июля, были отправлены на личные страницы кандидатов.

Отметим, минимальное требование конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения по всем предметам - 40 баллов.