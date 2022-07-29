https://news.day.az/society/1483146.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане зарегистрировано 373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 321 человек прошел лечение и выздоровел.
Как сообщили Day.Az из Оперативного Штаба при Кабинете Министров, из тех, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными, 2 человека умерли.
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