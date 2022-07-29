В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 321 человек прошел лечение и выздоровел.

Как сообщили Day.Az из Оперативного Штаба при Кабинете Министров, из тех, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными, 2 человека умерли.