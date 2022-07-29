https://news.day.az/society/1483156.html Сколько студентов подали заявки в магистратуру?
Сколько студентов подали заявки в магистратуру?
В общей сложности 10 957 человек подали электронные заявки посредством портала portal.edu.az для поступления в магистратуру, 10 832 человека были утверждены высшими учебными заведениями, в которые они были приняты.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве науки и образования.
Отметим, что электронный прием документов в магистратуру завершился 26 июля.
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