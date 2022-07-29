Сколько студентов подали заявки в магистратуру?

В общей сложности 10 957 человек подали электронные заявки посредством портала portal.edu.az для поступления в магистратуру, 10 832 человека были утверждены высшими учебными заведениями, в которые они были приняты.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве науки и образования.

Отметим, что электронный прием документов в магистратуру завершился 26 июля.