Яркие моменты Национального фестиваля "Яйлаг" – удивительный этнопоселок "Хан юрду"

В местности "Хан яйлагы", расположенной в Хаджикенде (Кяпязский район Гянджи), состоялось открытие второго Национального фестиваля "Яйлаг", который пройдет с 29 по 31 июля, сообщает Day.Az.

Хаджикенд находится в 23 км к югу от Гянджи, на северо-востоке гор Малого Кавказа, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Его площадь составляет 107 гектаров. Хаджикенд расположен в бассейне реки Кюрекчай в Муровских горах.

В фестивале, инициированном Фондом истории и культуры "Джавад хан", принимают участие около 300 гостей из 22 стран мира.

Главная цель проекта - пропаганда национально-духовных ценностей Азербайджана, сохранение и популяризация яйлагов (пастбищ) и кочевой культуры в международном масштабе.

На территории проведения фестиваля создан этнопоселок "Хан юрду", действуют тематические зоны - "Площадь Джыдыр", "Очаг Деде Горгуда", "Яйлаг базары", "Яйлаг ятагы", "Квартал ремесленников", "Площадь пехлеванов", "Очаг ашуга Алескера", "Кочевой стол".

В фестивале ожидается участие более 70 тыс. зрителей. В течение трех дней участники фестиваля смогут ознакомиться с выступлениями приглашенных из зарубежных стран этнических музыкальных групп, местных коллективов, с национальными танцами, народными песнями, образцами культуры представителей национальных меньшинств, проживающих в Азербайджане, сценическими и театральными композициями, древними народными играми, ремесленными изделиями, образцами национальной одежды.

В художественную программу включены выступления коллективов Академического музыкального театра, Государственного театра пантомимы, Шушинского государственного музыкального драматического театра, Бакинского государственного цирка, Гянджинского государственного драматического театра, Гянджинского государственного театра кукол, Гянджинской государственной филармонии, а также музыкальных, танцевальных и фольклорных коллективов Гянджинского, Масаллинского и Шекинского региональных управлений культуры.

Партнеры - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, Госагентство по туризму, Госагентство занятости, министерство культуры, министерство молодежи и спорта, министерство сельского хозяйства и т.д.