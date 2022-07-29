В Азербайджане предотвращены мошеннические действия в отношении ветеранов войны

Улучшение условий жизни и повышение материального благосостояния участников войны, семей шехидов, а также граждан, пострадавших во время Отечественной войны Азербайджана, является одним из приоритетных направлений проводимой в стране социальной политики. Продолжаются необходимые меры по своевременному выявлению и пресечению противоправных действий, наносящих ущерб правам семей шехидов и участников войны, охраняемым законом интересам государства.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ), 25 июля 2022 года на основании поступившей информации о многочисленных фактах совершения мошеннических действий в отношении участников Отечественной войны и хищения их материальных средств в Службе государственной безопасности было возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Алиев Эльвин Фирудин оглу, 1987 года рождения, собирал информацию на интернет-ресурсах о лицах, участвовавших в Отечественной войне, связывался по телефону с полномочными лицами местных органов исполнительной власти в районах, где проживали данные лица, и представляясь заведующим отделом в Администрации Президента Азербайджана, под видом оказания единовременной материальной помощи связывался также с участниками войны - Бекеровым Рустамом Ильхам оглу, Софиевым Васифом Юсиф оглу, Алиевым Вусалом Фархад оглу, Гулузаде Исраилом Хикмет оглу, Азимзаде Эмином Алхас оглу, Мамедовым Мухаммадом Рамиз оглу и другими, говоря о том, что им положена единовременная материальная помощь со стороны государства. Под видом открытия банковских счетов, текущих расходов для предоставления этой помощи он осуществил мошенническим путем перевода денежных средств в различных суммах на принадлежащий ему банковский счет.

За эти действия Эльвин Алиев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого 27 июля 2022 года, ему предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению полного круга лиц, пострадавших от преступных действий Эльвина Алиева.