В Баку сбит насмерть мужчина

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован рядом с озером Беюк Шор.

Фейрузлу Халиг Натиг оглу 1998 года рождения сбит автомобилем Toyota Prius при пересечении пешеходной полосы. Пешеход скончался на месте происшествия.

На место происшествия привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции. Тело направлено в морг на экспертизу.