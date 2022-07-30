В Азербайджане начался месяц Мухаррам.

Как передает Day.Az, по лунному календарю хиджры завершается месяц Зуль-хиджа и начинается месяц Мухаррам - начало 1444 года. Месяц Мухаррам - первый месяц по календарю хиджры. День Ашура приходится на 8 августа. День Арбаина - годовщина 40 дня мученической гибели Имама Хусейна выпадает на 17 сентября

29 июля в Управлении мусульман Кавказа состоялось заседание в связи с началом месяца Мухаррам. В этой связи принято обращение Совета казиев УМК.

В обращении содержатся конкретные поручения и рекомендации, связанные с церемониями Ашуры. В частности, представлена информация о традиционно проводимых акциях по сдаче крови.

Совет казиев доводит до внимания верующих, что нанесение увечий различными инструментами во время религиозных ритуалов и церемоний, самобичевания, кровопускания и прочее недопустимо по шариату.