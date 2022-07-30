В Каспии обнаружено тело одного из утонувших рыбаков

Вечером 28 июля в море на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку по неосторожности во время рыбалки утонули 2 человека. Спасатели обнаружили тело одного из них - жителя поселка Локбатан Гарадагского района города Баку Аллахвердиева Ниджата Гусейн оглу 1992 года рождения.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Поиски другого человека продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.