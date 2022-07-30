https://news.day.az/society/1483216.html В Каспии обнаружено тело одного из утонувших рыбаков
В Каспии обнаружено тело одного из утонувших рыбаков
Вечером 28 июля в море на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку по неосторожности во время рыбалки утонули 2 человека. Спасатели обнаружили тело одного из них - жителя поселка Локбатан Гарадагского района города Баку Аллахвердиева Ниджата Гусейн оглу 1992 года рождения.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Поиски другого человека продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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