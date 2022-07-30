https://news.day.az/society/1483233.html Начинается сертификация учителей
Начинается сертификация учителей
В Азербайджане начинается процесс сертификации учителей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр человеческих ресурсов Института образования.
В соответствии с требованиями правил сертификации учителей, информация о проведении тестовых экзаменов направлялась в личный кабинет кандидатов за месяц до их проведения.
"Зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az, учителя могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов, зайдя в раздел "Сертификация", - говорится в сообщении.
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