Начинается сертификация учителей

В Азербайджане начинается процесс сертификации учителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр человеческих ресурсов Института образования.

В соответствии с требованиями правил сертификации учителей, информация о проведении тестовых экзаменов направлялась в личный кабинет кандидатов за месяц до их проведения.

"Зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az, учителя могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов, зайдя в раздел "Сертификация", - говорится в сообщении.