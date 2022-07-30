Арестован водитель, не подчинившийся требованиям полиции

В Абшеронском районе задержан мужчина, не подчинившийся законному требованию полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

Водитель автомобиля марки BMW с государственным регистрационным знаком 99-FL-788 Кязымов Газанфар Ильгар оглу был задержан сотрудниками отряда дорожной патрульной службы по экологическому контролю Главного управления государственной дорожной полиции за неподчинение законным требованиям полиции.

Материалы в отношении Г.Кязымова были собраны и направлены в суд на рассмотрение, решением суда он был арестован на 8 дней в административном порядке.