https://news.day.az/society/1483295.html Пожар в жилом здании в Баку
Пожар в жилом здании в Баку
В Хатаинском районе Баку произошел пожар в жилом здании.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в электрическом щите, установленном на лестничной площадке первого этажа 9-этажного жилого здания, сгорели 10 счетчиков, 10 защитных автоматов, 0,8 пог. м кабеля.
Пожарным удалось предотвратить распространение пожара на квартиры.
Пожар был потушен.
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