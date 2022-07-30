Пожар в жилом здании в Баку

В Хатаинском районе Баку произошел пожар в жилом здании.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в электрическом щите, установленном на лестничной площадке первого этажа 9-этажного жилого здания, сгорели 10 счетчиков, 10 защитных автоматов, 0,8 пог. м кабеля.

Пожарным удалось предотвратить распространение пожара на квартиры.

Пожар был потушен.