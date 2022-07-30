Что за природное явление наблюдали в Кяльбаджаре?

"Природное явление, зафиксированное в Кяльбаджаре, - торнадо, и оно не характерно для нашего климата".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заведующий отделом Института географии, доктор географических наук Саид Сафаров.

Он отметил, что это природное явление в основном характерно для Америки.

"У нас это еще называют воздушным вихрем. Существует несколько версий того, как произошло это природное явление. Конкретная причина не известна науке. Одна из первоначальных версий заключается в том, что в атмосфере два противоположно направленных воздушных потока сталкиваются с большим вращательным движением, и в результате низкого давления возникает явление природы, о котором мы говорим. В США делают предупреждение, когда происходит торнадо, людей помещают в бункеры. Потому что мощный торнадо может сдвинуть с места даже пятиэтажное здание. Произошедшее в Кяльбаджаре - небольшой торнадо. Такое наблюдалось над Алагёлем, если я не ошибаюсь. Мощная сила явления создала бы опасность для людей, наблюдавших за ним. Хочу сообщить, что в 2012 году над тюрьмой, расположенной в Гарадаге, был такой процесс, и мы наблюдали его по радарам. Тогда смерч снес тюремные ограды. Как я уже отметил, для нас это явление не характерно, но в связи с изменением климата у нас могут нередко наблюдаться подобные явления", - добавил Саид Сафаров.