В Баку произошло тяжелое ДТП с участием такси

В Баку произошло очередное ДТП с участием автомобиля Toyota Prius, принадлежащего одной из действующих в столице служб такси, передает Day.Az со ссылкой на азербайджанские СМИ.

На распространившихся в соцсетях кадрах аварии видно, что транспортному средству нанесен серьезный ущерб, а водитель получил травмы.