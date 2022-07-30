https://news.day.az/society/1483315.html В Баку произошло тяжелое ДТП с участием такси - ВИДЕО
В Баку произошло тяжелое ДТП с участием такси - ВИДЕО
В Баку произошло очередное ДТП с участием автомобиля Toyota Prius, принадлежащего одной из действующих в столице служб такси, передает Day.Az со ссылкой на азербайджанские СМИ.
На распространившихся в соцсетях кадрах аварии видно, что транспортному средству нанесен серьезный ущерб, а водитель получил травмы.
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