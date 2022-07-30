Работа азербайджанского флориста признана одной из лучших на Таллинском бале цветов

Работа азербайджанского флориста Мехди Шарифа "Миссия возрождения - любовь спасет мир" признана лучшей в рамках Tallinna Lilleball. Lillekleit - Таллинского бала цветов и Международного конкурса флористов "Цветочное Платье 2022" в номинациях "Образ любви" и "Выбор Татьяны Тридворной", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зрелищное мероприятие проходит в Таллине с 1999 года. Автор идеи, главный вдохновитель и организатор Tallinna Lilleball. Lillekleit - дизайнер, флорист и декоратор Татьяна Тридворнова. В связи с пандемией коронавируса в прошлом году конкурс впервые прошел в онлайн-формате.

По словам Мехди Шарифа, идея работы навеяна происходящими в мире событиями, которые так или иначе отражаются на каждом из нас, и это - пандемия, войны и экономическая нестабильность.

"Согласно сюжету, в результате апокалипсиса мир превратился в выжженную пустыню, по которой под палящим солнцем странствует пара. У нее особая миссия - возродить этот мир. Пара несет с собой спасенные растения и надеется найти людей, которые смогут сохранить и приумножить наследие человечества в виде растений и цветов как символов природы, возрождения и начала новой жизни. Головные уборы героев выполнены в форме половины сердца и символизируют любовь. Декор обуви отражает процесс зарождения растений. В декорировании костюма использованы элементы CD-дисков, на которых были записи из мирной жизни. Несмотря на то, что диски повреждены, они являются памятью о прошлом и предпосылкой для восстановления мира по памяти", - сказал Trend Life флорист.

Видеограф - Руслан Мусаев, фотограф - Эльшад Гусейнов, модели - Тамерлан Меджидов и Сабина Мамедова, имидж - Наталья Исмайлова. Съемки прошли в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике.