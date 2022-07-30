В Евлахе пропала 19-летняя девушка.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, 19-летняя Ситара Мустафалы вышла из дома 1 июля и больше не возвращалась.

Приметы девушки: рост 160 см, худощавого телосложения, черные длинные волосы.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении Ситары Мустафалы, просят сообщить в колл-центр службы "102" МВД, а также в отдел полиции Евлахского района и по телефонам: 022-336-45-02; 051-468-11-11.