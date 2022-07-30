Проживающая в США правнучка Мирзы Алекбера Сабира посетит Шушу

Проживающая в США правнучка Мирзы Алекбера Сабира, дочь известного журналиста Гюндюза Тахирли - Тюркан Тахирли примет участие в III Летнем лагере диаспорской молодежи в Шуше.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что правнучка великого азербайджанского поэта была очень рада оказаться в числе участников Летнего лагеря, организуемого Госкомитетом и Фондом Гейдара Алиева в Шуше.

"Посетить наши освобожденные от оккупации территории и увидеть все воочию - огромный шанс для меня. Очень интересно встретиться, познакомиться, провести время с соотечественниками, проживающими за границей", - отметила Т.Тахирли.

Семья Тюркан Тахирли мигрировала в США в 2014 году. Девушка является выпускницей Университета Джорджа Мэйсона.