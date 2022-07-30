Генпрокуратура Азербайджана предупредила субъекты медиа и пользователей соцсетей

Генпрокуратура Азербайджана предупредила медиа-субъекты и пользователей социальных сетей.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, в результате проведенных мониторингов было установлено, что при публикации информации в СМИ в ряде случаев не соблюдались требования статьи 14.1.11 закона "О медиа", которые заключаются в непредвзятом и объективном изложении фактов и событий.

Для предотвращения случаев нарушения общественно-политической стабильности, прав, свобод человека и гражданина лица, допустившие подобные действия, были приглашены в Генеральную прокуратуру. В их отношении были приняты меры прокурорского воздействия.

Так, Сахавет Мамедов, Ровшан Мамедов, Зульфугар Алескеров, Эльгюн Рагимов, Физули Гахраманы, Зейнал Бахшиев и Руслан Иззетли были предупреждены в соответствии со статьей 22 закона "О прокуратуре" о недопустимости подобных негативных ситуаций в будущем, говорится в сообщении Генпрокуратуры.