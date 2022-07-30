https://news.day.az/society/1483356.html В ряде районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди
В ряде районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди
С 1 по 5 августа в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, скорость восточного ветра в этих районах будет достигать 15-18 м/с.
Также ожидается увеличение водности рек.
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