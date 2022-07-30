В ряде районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди

С 1 по 5 августа в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, скорость восточного ветра в этих районах будет достигать 15-18 м/с.

Также ожидается увеличение водности рек.