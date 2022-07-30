Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане зарегистрировано 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 302 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Day.Az из Оперативного Штаба при Кабинете Министров, из тех, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными, 1 человек скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 798 404 случая заражения коронавирусной инфекцией, 786 358 человек вылечились, 9 747 - скончались, число активных больных составляет 2 299.

За последние сутки в стране проведены 2 952 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 042 298.